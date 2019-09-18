«Железные дороги Якутии» изменили расписание движения поезда Томмот-Нижний Бестях

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-18T09:44:28+03:00

Изменилось время прибытия на станцию Бестяха

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Акционерная компания «Железные дороги Якутии» внесла изменения в расписание движения пассажирского поезда №328 Томмот – Нижний Бестях. Нововведения действуют с 18 сентября 2019 года.

Меняется время прибытия поезда на станцию Нижний Бестях – в 5.02 часов по местному времени.

С 19 сентября 2019 года расписание движения автобуса и катера, следующих по маршруту железнодорожный вокзал Нижний Бестях – Якутск (речной вокзал) – железнодорожный вокзал Нижний Бестях (поезд №583/584) состыковано с расписанием движения пассажирского поезда №328.

Автобус со станции Нижний Бестях будет отправляться в 5.17 минут по местному времени, прибытие катера в Якутск - в 6.50 часов.

Отправление катера с речного вокзала Якутска – в 7.15 часов по местному времени, прибытие автобуса на железнодорожный вокзал Нижний Бестях – в 9.25 часов по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU