«Железные дороги Якутии» изменили расписание движения поезда Томмот-Нижний Бестях
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» внесла изменения в расписание движения пассажирского поезда №328 Томмот – Нижний Бестях. Нововведения действуют с 18 сентября 2019 года.
Меняется время прибытия поезда на станцию Нижний Бестях – в 5.02 часов по местному времени.
С 19 сентября 2019 года расписание движения автобуса и катера, следующих по маршруту железнодорожный вокзал Нижний Бестях – Якутск (речной вокзал) – железнодорожный вокзал Нижний Бестях (поезд №583/584) состыковано с расписанием движения пассажирского поезда №328.
Автобус со станции Нижний Бестях будет отправляться в 5.17 минут по местному времени, прибытие катера в Якутск - в 6.50 часов.
Отправление катера с речного вокзала Якутска – в 7.15 часов по местному времени, прибытие автобуса на железнодорожный вокзал Нижний Бестях – в 9.25 часов по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU