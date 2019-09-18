В Якутске нашлись пропавшие без вести, они оба ушли в запой
В полицию обратились родственники «пропавших»
-Фото: ЯСИА
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В Якутске полиция разыскала двоих без вести пропавших граждан. За помощью в правоохранительные органы обратились родственники.
Один из потеряшек, 43-летний мужчина, уехал на рыбалку и не вернулся. Только через семь дней было установлено его местонахождение – разыскиваемый был в запое. Также заставила поволноваться свою семью 41-летняя жительница Якутска, которая вышла из дома 7 сентября и не вернулась. Как выяснилось все эти дни женщина пьянствовала со своими знакомыми, а сотовый телефон потеряла.
ИСТОЧНИК KP.RU