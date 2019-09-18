Труппа Русского драмтеатра Якутска вылетела на гастроли в Магадан

СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-18T06:58:58+03:00

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18 сентября труппа Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина вылетела на гастроли в Магадан. Гастроли осуществляются по федеральной программе «Большие гастроли» и продлятся две недели.

В Магадан театр привез самые популярные спектакли репертуара. Например, комедия «Тетки», спектакль «Капитанская дочка» и несколько детских представлений.

ИСТОЧНИК KP.RU