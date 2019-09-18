В Якутии на поиски пропавшего вертолета вылетел Ми-8

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-18T06:50:00+03:00

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На поиски вертолета Eurocopter, пропавшего в Оймяконском районе Якутии, вылетел Ми-8 МТВ «Полярных авиалиний» с группой спасателей на борту.

Командир воздушного судна Тимур Бесаев является одним из самых опытных пилотов авиакомпании, имеет более 23200 часов налета, множество раз участвовал в проведении аварийно-спасательных работ в качестве пилота.

Вчера, 17 сентября, поиски воздушного судна с тремя пассажирами были приостановлены из-за метеоусловий, 15 и 16 сентября пропавших искали силами частных компаний. Напомним, вертолет Eurocopter 13 сентября вылетел из поселка Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь.

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ИСТОЧНИК KP.RU