Врач мирнинской больницы попала под следствие
Женщина взяла взятку за оформление подложного больничного
-Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В Удачном Мирнинского района Якутии на врача городской больницы заведены два уголовных дела за подлог и взятку. Она сделала подложный листок нетрудоспособности.
Знакомый женщины предложил ей 15 тысяч рублей в обмен на больничный. При этом мужчина отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU