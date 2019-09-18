Врач мирнинской больницы попала под следствие

СЕГОДНЯ 05:09 2019-09-18T05:09:15+03:00

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В Удачном Мирнинского района Якутии на врача городской больницы заведены два уголовных дела за подлог и взятку. Она сделала подложный листок нетрудоспособности.

Знакомый женщины предложил ей 15 тысяч рублей в обмен на больничный. При этом мужчина отбывал административный арест в изоляторе временного содержания. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU