Якутские фермеры продали свою продукцию на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:02 2019-09-18T05:02:55+03:00

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В Якутии началась пора ярмарок и выставок, на которых местные производители представляют и реализуют продукцию. По информации ЯСИА ежегодные осенние ярмарки в очередной раз доказали, что спрос на местные товары растет. заместитель министра сельского хозяйства региона Василий Афанасьев,.

Во время первой ярмарки выручка составила 580 тысяч рублей, то к третьей она увеличилась почти в три раза — до 1,5 миллиона рублей. Также растет и количество участников ярмарки, так как министерство не берет с них плату за аренду места и другие взносы.

ИСТОЧНИК KP.RU