2019-09-18T04:00:35+03:00
Общество

В Якутске нашли пропавшего мужчину

Его нашли в 80 километрах от места пропажи
Ольга Донская
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15 сентября житель Якутска 1944 года рождения поехал по ягоды в село Ломтука Мегино-Кангаласского района. В назначенное время он не явился на место сбора.

Сначала поиски велись силами родственников, а 16 сентября на подмогу пришли 8 спасателей на 2 автомобилях с квадроциклами, БПЛА и кинологами. 17 сентября во время прочесывания местности пожилого мужчину обнаружили в 80 км от места пропажи.

Пенсионер чувствует себя удовлетворительно, но сильно замерз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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