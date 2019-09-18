Эстафета добра от Минкульт Якутии

СЕГОДНЯ 03:54 2019-09-18T03:55:00+03:00

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В рамках Года консолидации в Якутии Министерство культуры и духовного развития запустило эстафету добра. Первым мероприятием стала уборка арт-объекта «Священный табун мифических лошадей».

Суть эстафеты в том, чтобы провести любое благотворительное мероприятие, а затем передать ее трем другим коллективам. Все фотоотчеты коллективы будут выкладывать в социальные сети с хэштегами #эстафетадобра и #годконсолидации.

ИСТОЧНИК KP.RU