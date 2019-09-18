Якутский боксер Василий Егоров выбыл из чемпионата мира

СЕГОДНЯ 03:03 2019-09-18T03:03:40+03:00

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Якутянин Василий Егоров проиграл в 1/8 финала чемпионата мира по боксу. Противником боксера стал французский спортсмен Билал Беннам.

Единогласным решением судей победу одержал Билал Беннам. Василий Егоров выбыл из чемпионата мира по боксу.

Чемпионат мира по боксу проходит в Екатеринбурге. Минспорт Якутии организовал трансляцию боя Василия Егорова и французского боксера в ЦСП «Триумф».

ИСТОЧНИК KP.RU