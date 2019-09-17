2019-09-17T11:58:28+03:00
Общество

Более 10% расходов жителей Якутии приходится на оплату коммуналки

По этому показателю республика расположилась на 53 месте из 85 регионов страны
Нинель ГУСЕВА
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Самая дешевая коммуналка - в Дагестане и Ингушетии.Самая дешевая коммуналка - в Дагестане и Ингушетии.Фото: Скриншот сайта
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В 2018 году 10,5% расходов жителей Якутии приходилось на оплату коммунальных услуг. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг.

Сотрудники агентства выяснили, какую долю в расходах российских семей составляли жилищно-коммунальные услуги в 2018 году.

По результатам исследования выяснилось, что на оплату ЖКУ приходится 9,6% потребительских расходов cреднестатистической российской семьи, или 4385 рублей.

Самая дешевая коммуналка в Дагестане (2445 рублей в месяц) и Ингушетии (2490 рублей), где cреднестатистическая семья расходует не нее 4,6% и 4,8% бюджета соответственно.

Якутия в рейтинге на 53 месте. Жителям республики оплата жилищно-коммунальных услуг обходится в среднем в 6922 рубля в месяц, что составляет 10,5% от общего объема потребительских расходов (плюс 0,4% за год).

Самая дорогая коммуналка в Магаданской области (8105 рублей) и на Камчатке (9750 рублей) – 14% и 15% от общего объема потребительских расходов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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