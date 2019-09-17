2019-09-17T06:30:24+03:00
Общество

Китайская золотодобывающая компания работала в Якутии без лицензии

Нарушителям назначен штраф 800 тысяч рублей
Ольга Донская
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Китайская компания ООО «Цзиньхайтун Дальний Восток» без лицензии вела в Якутии геолого-разведочные работы. Нарушения было выявлено в октябре 2018 года на территории Алданского района.

В долине реки Томмот были обнаружены проживающие в контейнере граждане КНР и один гражданин РФ. Мужчины вручную и при помощи одноосного трактора осуществляли геолого-разведочные работы.

На компанию составлен протокол об административном нарушении и назначен штраф в размере 800 000 рублей. Не согласившись с постановлением, общество обратилось в Арбитражный суд Якутии, но постановление оставлено без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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