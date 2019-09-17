2019-09-17T05:04:44+03:00
Общество

Ил Дархан ответит на вопросы в прямом эфире

Трансляция пройдет 26 сентября в 19:00 часов
Ольга Донская
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Накануне Дня государственности республики Ил Дархан Айсен Николаев ответит на вопросы якутян в прямом эфире. Трансляция пройдет 26 сентября в 19:00 на каналах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», радио «Саха», «Радио России», а также в социальных сетях.

Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы. Свои вопросы жители республики могут задать заранее, позвонив по телефону 8 (4112) 508229 в рабочие дни с 9.00. до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) или отправив на электронный адрес voprosglave@sakha.gov.ru. С указанием фамилии, имени, отчества и контактных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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