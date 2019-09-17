В 99% жилых домов Якутска запущено отопление

СЕГОДНЯ 04:42 2019-09-17T12:14:15+03:00

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В Якутске и его пригородах 3035 многоквартирных жилых домов, из них 2718 — с центральным отоплением. Тепло запущено в 99,8% домов.

Без отопления остаются 12 жилых домов в Мархе и Строительном округе, в которых система отопления находится в неудовлетворительном состоянии, а сами дома признаны аварийными.

Также в большинстве неподключенных к теплу домов имеют долги перед теплоснабжающими компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU