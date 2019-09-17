Электрик из Якутии украл 30 плафонов
В полицию Оймяконского района обратились представители строительной компании с заявлением о краже имущества из двух подъездов многоквартирного дома. Всего было похищено 30 плафонов.
Установлено, что кражи совершил 56-летний, ранее судимый за разбой, мужчина. Подозреваемый работает электриком, поэтому он с легкостью откручивал свою добычу. Злоумышленник пояснил, что имущество он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU