Электрик из Якутии украл 30 плафонов

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-17T04:15:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Оймяконского района обратились представители строительной компании с заявлением о краже имущества из двух подъездов многоквартирного дома. Всего было похищено 30 плафонов.

Установлено, что кражи совершил 56-летний, ранее судимый за разбой, мужчина. Подозреваемый работает электриком, поэтому он с легкостью откручивал свою добычу. Злоумышленник пояснил, что имущество он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU