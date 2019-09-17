2019-09-17T03:25:38+03:00
Общество

Национальный банк Якутии проведет День открытых дверей

Мероприятие пройдет 28 сентября
Ольга Донская
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28 сентября Национальный банк по Якутии Дальневосточного главного управления Банка России проведет День открытых дверей. Вход бесплатный, записаться на мероприятие можно на сайте Банка России.

Гости смогут посмотреть на работу мегарегулятора, посмотреть выставку «Магия театра», узнать историю денег. Также посетители имеют возможность проверить подлинность своих банкнот на профессиональном кассовом оборудовании, сфотографироваться в инкассаторской машине, примерить настоящий бронежилет, понаблюдать за процессом сдачи биометрических данных.

В день мероприятия необходимо предъявить паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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