2019-09-16T11:34:14+03:00
Спорт

Якутянка Сардана Осипова завоевала медали на «Мистер Олимпия» в США

Спортсменка приняла участие в армлифтинге
Ольга Донская
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На мировом турнире самых атлетичных и мускулистых людей планеты «Мистер Олимпия» выступила и завоевала медали якутянка Сардана Осипова.

Девушка выступила по дисциплине армлифтинг, в которой завоевала четыре награды: одну серебряную и три золотые медали.

Также в ходе соревнований наша землячка стала участником открытых мастер-классов, где каждый желающий мог узнать об этом виде спорта и попробовать себя в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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