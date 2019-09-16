Якутянка Сардана Осипова завоевала медали на «Мистер Олимпия» в США
Спортсменка приняла участие в армлифтинге
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На мировом турнире самых атлетичных и мускулистых людей планеты «Мистер Олимпия» выступила и завоевала медали якутянка Сардана Осипова.
Девушка выступила по дисциплине армлифтинг, в которой завоевала четыре награды: одну серебряную и три золотые медали.
Также в ходе соревнований наша землячка стала участником открытых мастер-классов, где каждый желающий мог узнать об этом виде спорта и попробовать себя в нем.
ИСТОЧНИК KP.RU