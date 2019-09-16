В Мирнинском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефти
На участке ООО «Иреляхское» в Мирнинском районе проводятся ликвидационные работы по устранению последствий разлива нефти. Авария произошла 7 июня 2019 года.
На сегодняшний день участки, подвергнутые загрязнению с меньшей концентрацией, после обработки имеют уже 100-процентный результат очистки почвы и воды. На участках с повышенной концентрацией нефтезагрязнений продолжается действие очистки почвы микроорганизмами. При этом наблюдается устойчивое отсутствие запаха углеводородов, что говорит о разложении легких фракций углеводородов.
Ликвидация разлива нефти пройдет до 30 октября этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU