В Мирнинском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефти

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-16T10:30:38+03:00

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На участке ООО «Иреляхское» в Мирнинском районе проводятся ликвидационные работы по устранению последствий разлива нефти. Авария произошла 7 июня 2019 года.

На сегодняшний день участки, подвергнутые загрязнению с меньшей концентрацией, после обработки имеют уже 100-процентный результат очистки почвы и воды. На участках с повышенной концентрацией нефтезагрязнений продолжается действие очистки почвы микроорганизмами. При этом наблюдается устойчивое отсутствие запаха углеводородов, что говорит о разложении легких фракций углеводородов.

Ликвидация разлива нефти пройдет до 30 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU