2019-09-16T10:30:38+03:00
Происшествия

В Мирнинском районе продолжают ликвидировать последствия разлива нефти

Авария произошла в июне
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На участке ООО «Иреляхское» в Мирнинском районе проводятся ликвидационные работы по устранению последствий разлива нефти. Авария произошла 7 июня 2019 года.

На сегодняшний день участки, подвергнутые загрязнению с меньшей концентрацией, после обработки имеют уже 100-процентный результат очистки почвы и воды. На участках с повышенной концентрацией нефтезагрязнений продолжается действие очистки почвы микроорганизмами. При этом наблюдается устойчивое отсутствие запаха углеводородов, что говорит о разложении легких фракций углеводородов.

Ликвидация разлива нефти пройдет до 30 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Якутянка Сардана Осипова завоевала медали на «Мистер Олимпия» в США
Прогноз погоды в Якутске на вторник
В Якутске завели уголовное дело за вырубку шести лиственниц
С помощью «Дальневосточного гектара» в Якутии развивают новые направления туризма
Все котельные Якутии запущены
На Вилюйском тракте посадили 2 тысячи саженцев сосны
Якутский боксер Василий Егоров одержал первую победу на Чемпионате мира по боксу
На улицах Якутска появится новый мурал
Первые жертвы гололеда: в Нерюнгри водитель не справился с управлением на скользкой трассе
Якутяне пробегут «Кросс наций»
Студент из Якутии украл деньги с помощью мобильного банка
В Якутии супруги перевернулись на мотоцикле
За выходные в Якутии ликвидированы три лесных пожара
В Оймяконском районе Якутии в ДТП погиб человек