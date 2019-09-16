В Якутске завели уголовное дело за вырубку шести лиственниц
Нарушителю грозит штраф до полумиллиона рублей
-
Изменить размер текста:
На федеральной автодороге «Вилюй» сотрудники полиции для проверки остановили грузовую автомашину, принадлежащую жителю села Бердигестях. В кузове были обнаружены шесть срубленных лиственниц без сопроводительных документов.
Нарушителем оказался 46-летний предприниматель. Свои действия он объяснил тем, что ему не хватало 4 куба дерева для постройки септика одному из клиентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU