В Якутске завели уголовное дело за вырубку шести лиственниц

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-16T10:18:41+03:00

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На федеральной автодороге «Вилюй» сотрудники полиции для проверки остановили грузовую автомашину, принадлежащую жителю села Бердигестях. В кузове были обнаружены шесть срубленных лиственниц без сопроводительных документов.

Нарушителем оказался 46-летний предприниматель. Свои действия он объяснил тем, что ему не хватало 4 куба дерева для постройки септика одному из клиентов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU