С помощью «Дальневосточного гектара» в Якутии развивают новые направления туризма

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-16T10:10:53+03:00

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«Дальневосточный гектар» развивает якутский туризм. Семейная пара Саввиновых в 2018 году начали строительство базы отдыха «Бэс Тумус», а в мае 2019 распахнули свои двери.

Развитие внутреннего туризма – это важный элемент повышения общего уровня сервиса и качества жизни населения в целом. Опыт у нас уже есть, проект доказал свою востребованность, а главное – рядом есть новые территории, доступные к получению по программе «Дальневосточный гектар, говорит Евгений Саввинов, владелец турбазы.

Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» в Якутии становится все больше – на сегодняшний день заключено 8375 договоров безвозмездного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU