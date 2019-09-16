С помощью «Дальневосточного гектара» в Якутии развивают новые направления туризма
«Дальневосточный гектар» развивает якутский туризм. Семейная пара Саввиновых в 2018 году начали строительство базы отдыха «Бэс Тумус», а в мае 2019 распахнули свои двери.
Развитие внутреннего туризма – это важный элемент повышения общего уровня сервиса и качества жизни населения в целом. Опыт у нас уже есть, проект доказал свою востребованность, а главное – рядом есть новые территории, доступные к получению по программе «Дальневосточный гектар, говорит Евгений Саввинов, владелец турбазы.
Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» в Якутии становится все больше – на сегодняшний день заключено 8375 договоров безвозмездного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU