Все котельные Якутии запущены

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-16T08:58:29+03:00

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Все 691 теплоснабжающий объект ГУП ЖКХ Якутии своевременно запущены в осенне-зимний период. Сегодня они функционируют в штатном режиме.

В первую очередь, после небольшого летнего перерыва отопление появилось в социальных объектах и домах Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского, Анабарского и Оленекского районов. До конца августа тепло пришло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. В течение первой декады сентября согласно графику, запустили в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, а до 15 сентября произведен запуск котельных п. Витим, п. Маган и двух котельных в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU