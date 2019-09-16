2019-09-16T08:58:29+03:00
Общество

Все котельные Якутии запущены

Всего в республике насчитывается 691 теплоснабжающих объектов
Ольга Донская
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Все 691 теплоснабжающий объект ГУП ЖКХ Якутии своевременно запущены в осенне-зимний период. Сегодня они функционируют в штатном режиме.

В первую очередь, после небольшого летнего перерыва отопление появилось в социальных объектах и домах Аллаиховского, Булунского, Нижнеколымского, Анабарского и Оленекского районов. До конца августа тепло пришло во все дома потребителей северных и арктических районов республики. В течение первой декады сентября согласно графику, запустили в работу теплоисточники вилюйских, центральных и заречных производственных филиалов предприятия, а до 15 сентября произведен запуск котельных п. Витим, п. Маган и двух котельных в Якутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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