2019-09-16T08:22:58+03:00
Общество

На Вилюйском тракте посадили 2 тысячи саженцев сосны

По плану должен быть посажено 55 тысяч га
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутии проводится активная работа по восстановлению леса. В этом году по плану заданию будет посажено саженцев на площади 55 тысяч га.

На 44-м км Вилюйского тракта Якутска на старом карьере прошла акция по посадке саженцев «Сохраним лес». Всего было высажено 2000 ростков сосны. Акция пройдет до 31 октября. Ежегодно якутяне сажают 15-20 тыс саженцев.

За деревьями будут присматривать якутское лесничество и Общероссийский народный фронт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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