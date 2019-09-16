На Вилюйском тракте посадили 2 тысячи саженцев сосны
По плану должен быть посажено 55 тысяч га
-Фото: ЯСИА
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В Якутии проводится активная работа по восстановлению леса. В этом году по плану заданию будет посажено саженцев на площади 55 тысяч га.
На 44-м км Вилюйского тракта Якутска на старом карьере прошла акция по посадке саженцев «Сохраним лес». Всего было высажено 2000 ростков сосны. Акция пройдет до 31 октября. Ежегодно якутяне сажают 15-20 тыс саженцев.
За деревьями будут присматривать якутское лесничество и Общероссийский народный фронт.
ИСТОЧНИК KP.RU