Якутский боксер Василий Егоров одержал первую победу на Чемпионате мира по боксу
Боксёр одолел эквадорца Луиса Дельгадо
-Фото: ЯСИА
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В Екатеринбурге проходит Чемпионат мира по боксу. В минувшие выходные на ринг вышел якутянин Василий Егоров и одержал уверенную победу.
Василий выиграл эквадорца Луиса Дельгадо. В следующем поединке 17 сентября ему будет противостоять победитель Кубка мира Биллам Беннама, из Франции.
Это первый опыт якутского боксера на чемпионате мира в категории до 52 кг. Ранее он выступал в весе 49 кг и становился серебряным призером этого турнира в 2015 году.
ИСТОЧНИК KP.RU