Якутский боксер Василий Егоров одержал первую победу на Чемпионате мира по боксу

СЕГОДНЯ 08:00 2019-09-16T08:00:17+03:00

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В Екатеринбурге проходит Чемпионат мира по боксу. В минувшие выходные на ринг вышел якутянин Василий Егоров и одержал уверенную победу.

Василий выиграл эквадорца Луиса Дельгадо. В следующем поединке 17 сентября ему будет противостоять победитель Кубка мира Биллам Беннама, из Франции.

Это первый опыт якутского боксера на чемпионате мира в категории до 52 кг. Ранее он выступал в весе 49 кг и становился серебряным призером этого турнира в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU