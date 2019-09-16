На улицах Якутска появится новый мурал
14 сентября один из ярких представителей современного стрит-арта России Никита Nomerz приступил к работе над арт-объектом. Местом для создания мурала было выбрано здание Якутского колледжа технологии и дизайна по улице Кирова.
Эскиз работы уже нанесен, сейчас художник занимается его раскрашиванием. Роспись художник планирует завершить уже на этой неделе.
Никита Nomerz путешествует по стране, оставляя расписные визитные карточки в виде преображенных башен, заборов, кирпичных стен во многих российских городах. Многие из них хорошо узнаваемы. Индивидуальный стиль чаще всего направлен на облагораживание объектов городской инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU