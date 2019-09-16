2019-09-16T07:48:52+03:00
Звезды

На улицах Якутска появится новый мурал

Художник Никита Nomerz создаст арт-объект на здании Якутского колледжа технологии и дизайна
Ольга Донская
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14 сентября один из ярких представителей современного стрит-арта России Никита Nomerz приступил к работе над арт-объектом. Местом для создания мурала было выбрано здание Якутского колледжа технологии и дизайна по улице Кирова.

Эскиз работы уже нанесен, сейчас художник занимается его раскрашиванием. Роспись художник планирует завершить уже на этой неделе.

Никита Nomerz путешествует по стране, оставляя расписные визитные карточки в виде преображенных башен, заборов, кирпичных стен во многих российских городах. Многие из них хорошо узнаваемы. Индивидуальный стиль чаще всего направлен на облагораживание объектов городской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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