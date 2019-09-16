Якутяне пробегут «Кросс наций»

СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-16T06:42:10+03:00

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21 сентября более 500 тысяч любителей бега пробегут «Кросс наций», который пройдет в 85 субъектах России. Кросс – самый масштабный спортивный праздник страны.

Старт забегу будет традиционно дан со стадиона «Юность» и завершится на стадионе «Туймаада».

Все желающие участники для регистрации должны подойти в мандатную комиссию на первом этаже Дворца спорта «50 лет Победы» получить порядковый номер.

Заявки принимаются за 5 дней до старта кросса, с 10.00 до 18.00. И непосредственно перед стартом — 21 сентября, с 10.00 часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU