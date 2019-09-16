В Якутии супруги перевернулись на мотоцикле

СЕГОДНЯ 05:54 2019-09-16T05:54:54+03:00

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В селе Нерюктяйинск-1 Олекминского района Якутии в ДТП пострадала пассажир мотоцикла. Как выяснилось, супружеская пара решила прокатиться на мототранспорте, не имея водительского удостоверения нужной категории, ни средств защиты.

Мужчина-водитель, управляя мотоциклом „ИЖ Юпитер-5“, не справился с рулевым управлением и опрокинул транспорт. В результате автоаварии травмы головы получила его супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU