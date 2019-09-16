За выходные в Якутии ликвидированы три лесных пожара
На обслуживаемых территориях новых очагов возгорания нет
-Фото: ЯСИА
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По оперативным данным на 16 сентября, за прошедшие выходные в республике ликвидировали 3 пожара в зоне контроля. Сейчас на обслуживаемых территориях новых лесных пожаров не зарегистрировано.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 13 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 20 067,00 га.
ИСТОЧНИК KP.RU