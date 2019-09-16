В Оймяконском районе Якутии в ДТП погиб человек

СЕГОДНЯ 05:34 2019-09-16T05:34:02+03:00

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На прошедших выходных в дежурную часть ОМВД России по Оймяконскому району Якутии поступил звонок с сообщением о найденного опрокинутом грузовике в лесу, рядом с ручьем протекающего у поселка Маршальский.

По предварительным данным установлено, что 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-66», не справился с управлением при переправе через ручей и опрокинул транспорта на бок. В момент автоаварии шел дождь.

Для установления причин и подробных обстоятельств проводится проверка. Материалы переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU