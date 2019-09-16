В 131 квартире Якутска не подключено отопление

СЕГОДНЯ 03:44 2019-09-16T03:44:58+03:00

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В ЕДДС Якутска поступила 131 заявка по теплу, большинство связано с развоздушиванием системы отопления.

На 14 объектах жилого фонда идут восстановительные работы или ремонт системы отопления. За несвоевременное выполнение данных работ ответственны управляющие и подрядные организации.

17 заявок требуют сварочных работ и касаются вопросов устранения течей системы отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU