Якутянка Анастасия Диодорова завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию
По итогам четырех дней соревнований сборная России на 4 месте
-Фото: ЯСИА
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В Лондоне с 9 по 15 сентября проходит чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России выступала якутянка Анастасия Дидорова.
Анастасия - призер Паралимпийских игр, на этом чемпионате стала третьей в эстафете 4х50 микст и завоевала бронзу. По итогам четырех дней соревнований сборная команда России завоевала 11 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает 4 место в промежуточном медальном зачете чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU