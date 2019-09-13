Якутянка Анастасия Диодорова завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию

СЕГОДНЯ 04:54 2019-09-13T04:54:37+03:00

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В Лондоне с 9 по 15 сентября проходит чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета. В составе сборной России выступала якутянка Анастасия Дидорова.

Анастасия - призер Паралимпийских игр, на этом чемпионате стала третьей в эстафете 4х50 микст и завоевала бронзу. По итогам четырех дней соревнований сборная команда России завоевала 11 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей и занимает 4 место в промежуточном медальном зачете чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU