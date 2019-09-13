На ярмарке вакансий в СВФУ предоставили почти 10 тысяч рабочих мест в добывающих компаниях

СЕГОДНЯ 04:20 2019-09-13T04:20:15+03:00

Предприятия предлагают как инженерные, так и рабочие вакансии

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В СВФУ им. М. К. Аммосова прошла ярмарка в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Как сообщает ЯСИА, свои вакансии предложили 22 добывающие компании, из них восемь нефтегазовых предприятий.

В нефтегазовой отрасли было предложено 250 вакансий как инженерных, так и рабочих. Потенциальными работодателями тслаи ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «ЯТЭК», АО «Саханефтегазсбыт», АО «РНГ», ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча», ПАО «Сургутнефтегаз».

Вместе с тем, помимо нефтегазовых компаний, на ярмарке представили 9963 вакансии в 22 добывающих предприятиях, с которыми заключены соглашения и договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU