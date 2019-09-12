2019-09-12T11:51:26+03:00
Общество

Якутские дачники накопили долг почти в 17,5 млн рублей

Люди не платили за электроэнергию
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске дачные кооперативы накопили долг за электричество суммой 17,4 млн. В список неплательщиков попали 97 садовых и огороднических некоммерческих товариществ.

На сегодняшний день уже в шести кооперативах ограничили подачу электроэнергии, при неуплате задолженности эта мера пресечения будет применена к остальным.

Якутскэнерго напоминает, что у потребителей есть возможность заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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