Якутские дачники накопили долг почти в 17,5 млн рублей
Люди не платили за электроэнергию
-Фото: ЯСИА
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В Якутске дачные кооперативы накопили долг за электричество суммой 17,4 млн. В список неплательщиков попали 97 садовых и огороднических некоммерческих товариществ.
На сегодняшний день уже в шести кооперативах ограничили подачу электроэнергии, при неуплате задолженности эта мера пресечения будет применена к остальным.
Якутскэнерго напоминает, что у потребителей есть возможность заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU