«Полярные авиалинии» построили новый ангар для техобслуживания вертолетов и самолетов
Строение находится в Батагайском филиале авиакомпании
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В Батагайском филиале авиакомпании «Полярные авиалинии» построили ангар для техобслуживания вертолетов Ми-8 и самолетов АН-2, АН-3.
- Мы уделяем большое внимание на поддержании летной годности наших вертолетов и самолетов, увеличили финансирование по этому направлению. Заранее завезли агрегаты и запчасти, ведь безопасность полетов — главный приоритет нашей авиакомпании. Новый ангар станет большим подспорьем для более качественного обслуживания авиационной техник, —сказал генеральный директор предприятия Семен Винокуров.
Работы были начаты в мае 2019 года и продолжались в течении четырех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU