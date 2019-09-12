2019-09-12T11:31:16+03:00
Общество

«Полярные авиалинии» построили новый ангар для техобслуживания вертолетов и самолетов

Строение находится в Батагайском филиале авиакомпании
Ольга Донская
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В Батагайском филиале авиакомпании «Полярные авиалинии» построили ангар для техобслуживания вертолетов Ми-8 и самолетов АН-2, АН-3.

- Мы уделяем большое внимание на поддержании летной годности наших вертолетов и самолетов, увеличили финансирование по этому направлению. Заранее завезли агрегаты и запчасти, ведь безопасность полетов — главный приоритет нашей авиакомпании. Новый ангар станет большим подспорьем для более качественного обслуживания авиационной техник, —сказал генеральный директор предприятия Семен Винокуров.

Работы были начаты в мае 2019 года и продолжались в течении четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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