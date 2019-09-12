В одном из северных поселков Якутии ручей окрасился в синий цвет
Первыми тревогу забили местные жители
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12 сентября жители поселка Депутатский обнаружили на дороге Авиапорт-Уянди на ручье Поисковом течь непонятной жидкости синего цвета.
На место выехал руководитель экологов Усть-Янской инспекции охраны природы Григорий Васильев. Осмотрев загадочный голубой ручей источник не был найден. Взяты пробы воды.
- Данная жидкость однозначно не поступает с хвостохранилища Центральной обогатительной фабрики, куда сливали отходы Депутатского ГОКа. Вода просачивается с ручья Поисковый, ищем источник, — говорит Григорий Васильев.
ИСТОЧНИК KP.RU