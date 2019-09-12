Сегодня в трех районах Якутии ожидаются сильные дожди
Об неблагоприятном явлении погоды предупреждают синоптики Якутского гидрометцентра
Выпадение осадков ожидается в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах.Фото: ЯСИА
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Сегодня в трех районах Якутии ожидаются сильные дожди. О неблагоприятном явлении погоды сообщается на сайте республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, днем 12 сентября в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются дожди, местами сильные.
Между тем, по данным на 11 сентября, в пределах Олекминского и центральных районов сохраняется стабильный спад уровней воды от 1 до 5 см за сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU