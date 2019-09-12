СЕГОДНЯ 03:53 2019-09-12T03:53:42+03:00

Выпадение осадков ожидается в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах. Фото: ЯСИА

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Сегодня в трех районах Якутии ожидаются сильные дожди. О неблагоприятном явлении погоды сообщается на сайте республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, днем 12 сентября в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются дожди, местами сильные.

Между тем, по данным на 11 сентября, в пределах Олекминского и центральных районов сохраняется стабильный спад уровней воды от 1 до 5 см за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU