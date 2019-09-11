Ревность привела к трагедии: в Якутии братья похитили и убили соперника

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-11T08:54:29+03:00

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Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев. Преступники похитили и убили мужчину из личных неприязненных отношений.

Приревновав женщину, братья оглушили жертву при выходе из квартиры и насильно усадили в свой автомобиль. В салоне авто мужчина пришел в себя и начал оказывать сопротивление, но спасти себя ему не удалось: старший из братьев ударил ножом потерпевшего 35 раз, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Не растерявшись похитители вывезли труп за пределы населенного пункта и закопали его.

Преступники обвиняются в похищении группой лиц по предварительному сговору и один из них в убийстве, сопряженном с похищением человека.

ИСТОЧНИК KP.RU