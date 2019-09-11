Ревность привела к трагедии: в Якутии братья похитили и убили соперника
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух братьев. Преступники похитили и убили мужчину из личных неприязненных отношений.
Приревновав женщину, братья оглушили жертву при выходе из квартиры и насильно усадили в свой автомобиль. В салоне авто мужчина пришел в себя и начал оказывать сопротивление, но спасти себя ему не удалось: старший из братьев ударил ножом потерпевшего 35 раз, от полученных ранений мужчина скончался на месте.
Не растерявшись похитители вывезли труп за пределы населенного пункта и закопали его.
Преступники обвиняются в похищении группой лиц по предварительному сговору и один из них в убийстве, сопряженном с похищением человека.
ИСТОЧНИК KP.RU