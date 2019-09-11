Как проходит ремонт дорог в Якутске

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-11T05:03:19+03:00

Что было сделано за прошедшую неделю

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Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках которой выделено 1,5 млрд рублей на ремонт дорожного полотна.

На сегодняшний день на некоторых участках завершены работы по выносу коммуникаций и сетей. На улице Петра Алексеева, Жорницкого, Семена Данилова и Рыдзинского уложен асфальт.

На текущую неделю запланированы асфальтовые работы на улицах Красильникова, Чайковского и Ларионова.

ИСТОЧНИК KP.RU