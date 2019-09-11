В Якутии выберут лучшего участкового

СЕГОДНЯ 03:57 2019-09-11T03:57:41+03:00

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В Якутии начался ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый». Проголосовать все желающие могут на официальном сайте МВД по Якутии.

Конкурс проводится для улучшения обратной связи с населением, повышения открытости и прозрачности работы сотрудников полиции. На сайте ведомства любой желающий может ознакомиться с достижениями и личными качествами каждого участника.

Первый этап голосования проводится с 11 по 20 сентября, второй этап — с 7 по 16 октября. По результатам второго тура лучший участковый МВД по Якутии примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU