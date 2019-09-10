В Якутии чиновников наказали за невыполнение требований для защиты от пожаров

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-10T06:26:38+03:00

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В Вилюйском районе Якутии оштрафованы три главы: наслегов 1 Тогусского и Чочунского, и поселка Кысыл-Сыр за невыполнение требований для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Администрации населенных пунктов не разработали планы мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидаций ЧС, не очистили противопожарные разрывы и не создали резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

На чиновников возбуждены дела об административном нарушении и наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU