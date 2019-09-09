2019-09-09T08:44:04+03:00
Происшествия

В Якутске молодая женщина сдала пяти семьям один и тот же дом

По признанию самой злоумышленницы мошенничество было совершено специально, также она изъявила желание попасть в тюрьму
Ольга Донская
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Якутска местный житель написал заявление о мошенничестве: он стал жертвой обмана с арендой жилья и лишился 45 тысяч рублей.

Подозреваемой оказалась 27-летняя женщина, которая, как выяснилось, обманула пять семей. Мошенница разместила объявление о сдаче частного дома на длительный срок. После встреч арендаторы, переводили ей деньги на банковский счет.

Так, «жильцами» дома стали пять семей. Подозреваемая призналась в том, что все хищения совершала осознанно, потратила все средства на личные нужды и изъявила желание оказаться в местах лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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