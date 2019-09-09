В Якутске молодая женщина сдала пяти семьям один и тот же дом
В полицию Якутска местный житель написал заявление о мошенничестве: он стал жертвой обмана с арендой жилья и лишился 45 тысяч рублей.
Подозреваемой оказалась 27-летняя женщина, которая, как выяснилось, обманула пять семей. Мошенница разместила объявление о сдаче частного дома на длительный срок. После встреч арендаторы, переводили ей деньги на банковский счет.
Так, «жильцами» дома стали пять семей. Подозреваемая призналась в том, что все хищения совершала осознанно, потратила все средства на личные нужды и изъявила желание оказаться в местах лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU