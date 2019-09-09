Теплоэнергосервис Якутска: заплати долги без пени

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-09T05:58:08+03:00

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Теплоэнергосервис до 10 октября приглашает абонентов компании оплатить задолженности без пени. Акция проходит в районах республики, а также в речном порту Охотск Хабаровского края.

Во время акции потребители коммунальных услуг, имеющим задолженность за энергоресурсы, могут погасить основной долг без оплаты начисленных пени. Для участия в акции гражданам нужно произвести платеж с 1 сентября до 10 октября 2019 года включительно.

Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности.

Подробнее с условиями и порядком проведения акций можно ознакомиться в отделениях и участках сбыта в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU