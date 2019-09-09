2019-09-09T05:49:45+03:00
Происшествия

В Якутии мужчина вырастил 123 куста конопли во дворе своего дома

Изъятые растения направлены на экспертизу
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В отделение полиции Вилюйского района Якутии поступила оперативная информация о незаконном сбыте наркотических средств: 28-летний мужчина вырастил 123 куста конопли во дворе своего дома.

Примечательно, что преступник ранее уже был судим по аналогичной статье. Выращенные растения мужчина собирался продать, полицейские изъяли коноплю и отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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