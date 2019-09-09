В Якутии мужчина вырастил 123 куста конопли во дворе своего дома
В отделение полиции Вилюйского района Якутии поступила оперативная информация о незаконном сбыте наркотических средств: 28-летний мужчина вырастил 123 куста конопли во дворе своего дома.
Примечательно, что преступник ранее уже был судим по аналогичной статье. Выращенные растения мужчина собирался продать, полицейские изъяли коноплю и отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU