2019-09-09T04:50:48+03:00
Происшествия

За прошедшие выходные в Якутии было потушено 77 лесных пожаров

На сегодняшний день пожарные борются с огнем в Абыйском районе
Ольга Донская
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По оперативным данным на 9 сентября за прошедшие выходные в республике ликвидировано 77 пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день пожарные борются с огнем в Абыйском районе.

На тушение пожаров привлечено 23 человека, под постоянным наблюдением находится 21 зарегистрированная термоточка, общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля 20 459,00 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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