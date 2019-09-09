За прошедшие выходные в Якутии было потушено 77 лесных пожаров
На сегодняшний день пожарные борются с огнем в Абыйском районе
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По оперативным данным на 9 сентября за прошедшие выходные в республике ликвидировано 77 пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день пожарные борются с огнем в Абыйском районе.
На тушение пожаров привлечено 23 человека, под постоянным наблюдением находится 21 зарегистрированная термоточка, общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля 20 459,00 га.
ИСТОЧНИК KP.RU