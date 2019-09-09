2019-09-09T04:45:26+03:00
Общество

В Якутске частично отключат воду с 9 по 11 сентября

Причиной отключения станут очистительные и ремонтные работы
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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9 сентября в 43 квартале города с 14:00 до 18:00 отключат холодную воду в связи с промывкой и дезинфекцией участка водолинии.

10 сентября в кварталах 68, 11 и частично 10 отключение пройдет дольше: с 10 утра до полуночи. Причиной станет врезка запорной арматуры на учатске водолинии.

11 сентября также будет ограничена подача воды с 10 утра до полуночи, но уже в кварталах: 70, 74, 23, 114, 143, 56, 59, частично 48, жилом доме №102 по улице Лермонтова. Причина отключения: переврезка, необходимая для ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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