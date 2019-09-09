В Олекминском районе Якутии раскрыта серия краж: пойманы воры-меломаны

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-09T04:22:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Олекминском районе Якутии полицейские раскрыли серию краж. Грабителями оказались два ранее осужденных местных жителя.

Первую кражу они совершили в июле: мужчины проникли в пустой дом и вынесли палатку, спальный мешок и тепловую пушку. На следующее дело преступники пошли уже через пять дней и стащили из припаркованного автомобиля домкрат и аккумулятор.

Последним эпизодом в серии краж стало проникновение в жилой дом, откуда воры вынесли продукты, акустическую гитару и савбуфер с четырьмя колонками. Общая стоимость похищенного составила около 20 000 рублей.

Имущество изъято, а на воров-меломанов заведены уголовные дела по статье «Кража» УК РФ, теперь им грозит срок до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU