В Олекминском районе Якутии раскрыта серия краж: пойманы воры-меломаны
В Олекминском районе Якутии полицейские раскрыли серию краж. Грабителями оказались два ранее осужденных местных жителя.
Первую кражу они совершили в июле: мужчины проникли в пустой дом и вынесли палатку, спальный мешок и тепловую пушку. На следующее дело преступники пошли уже через пять дней и стащили из припаркованного автомобиля домкрат и аккумулятор.
Последним эпизодом в серии краж стало проникновение в жилой дом, откуда воры вынесли продукты, акустическую гитару и савбуфер с четырьмя колонками. Общая стоимость похищенного составила около 20 000 рублей.
Имущество изъято, а на воров-меломанов заведены уголовные дела по статье «Кража» УК РФ, теперь им грозит срок до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU