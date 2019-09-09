В Якутске посадили деревья для будущего Парка Победы
Торжественная закладка общественного пространства прошла накануне Дня города
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Накануне Дня города, в Якутске прошла торжественная закладка будущего Парка Победы. Общественное пространство будет построено рядом с въездной стелой «Три сэргэ».
На церемонии присутствовал глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева, представители Якутской городской Думы, участники ВОВ, члены правительства, а также гости и жители Якутска.
Эскиз Парка Победы создан руками молодых архитекторов. Примечательно, что на его территории будет высажено 20 625 деревьев: количество растений равно количеству людей, ушедших на фронт из Якутска.
ИСТОЧНИК KP.RU