2019-09-06T06:37:45+03:00
Общество

"Чистый четверг": сотрудники кинотеатра "Центральный" провели генеральную уборку в честь Дня Города

С прилегающей территории было собрано два мешка песка
Нинель ГУСЕВА
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Общими усилиями с генеральной уборкой управились за два часа.Общими усилиями с генеральной уборкой управились за два часа.
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5 сентября в честь Дня Города сотрудники кинотеатра "Центральный" провели акцию "Чистый четверг". На субботник вышли 20 человек во главе с директором кинотеатра Александром Даниловым.

Общими усилиями с генеральной уборкой управились за два часа, было собрано два мешка песка. Затем площадку перед старейшим кинотеатром Якутска, остановку и прилегающую территорию отмыли.

Сотрудники кинотеатра надеются, что в преддверии празднования 387-летия столицы республики их примеру последуют и другие предприятия и организации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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