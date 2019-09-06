"Чистый четверг": сотрудники кинотеатра "Центральный" провели генеральную уборку в честь Дня Города
С прилегающей территории было собрано два мешка песка
Общими усилиями с генеральной уборкой управились за два часа.
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5 сентября в честь Дня Города сотрудники кинотеатра "Центральный" провели акцию "Чистый четверг". На субботник вышли 20 человек во главе с директором кинотеатра Александром Даниловым.
Общими усилиями с генеральной уборкой управились за два часа, было собрано два мешка песка. Затем площадку перед старейшим кинотеатром Якутска, остановку и прилегающую территорию отмыли.
Сотрудники кинотеатра надеются, что в преддверии празднования 387-летия столицы республики их примеру последуют и другие предприятия и организации города.
ИСТОЧНИК KP.RU