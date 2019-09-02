«Прямой эфир с городом»: на вопросы жителей Якутска ответит Владимир Федоров

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-02T11:23:37+03:00

Вопросы, не прозвучавшие в программе, передаются участнику после эфира для дальнейшей работы.

Первый замглавы Якутска расскажет о готовности к отопительному сезону и подготовке ко Дню города

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2 сентября в 21:00 на телеканале «Россия 24» первый заместитель главы Якутска примет участие в программе «Прямой эфир с городом».

Владимир Федоров расскажет о готовности города к началу отопительного сезона, ситуации с вывозом ТКО, подготовке ко Дню города и ответит на вопросы горожан.

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в программе, передаются участнику после эфира для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU