«Прямой эфир с городом»: на вопросы жителей Якутска ответит Владимир Федоров
Первый замглавы Якутска расскажет о готовности к отопительному сезону и подготовке ко Дню города
Вопросы, не прозвучавшие в программе, передаются участнику после эфира для дальнейшей работы.
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2 сентября в 21:00 на телеканале «Россия 24» первый заместитель главы Якутска примет участие в программе «Прямой эфир с городом».
Владимир Федоров расскажет о готовности города к началу отопительного сезона, ситуации с вывозом ТКО, подготовке ко Дню города и ответит на вопросы горожан.
Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в программе, передаются участнику после эфира для дальнейшей работы.
ИСТОЧНИК KP.RU