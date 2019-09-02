«Добро в руках»: якутские школьники собрали более 180 тысяч рублей в помощь детям с инвалидностью

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-02T08:50:28+03:00

Благотворительная акция проходит в Якутии в третий раз.

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1 сентября в Якутии в третий раз прошла акция «Добро в руках», где приняли участие более 700 школьников. Сэкономленные на цветах к 1 сентября деньги – более 180 тысяч рублей – будут переданы детям с инвалидностью и ограниченными возможностями.

Суть акции в том, чтобы вместо покупки множества букетов для учителя приобрести один красивый, а оставшиеся деньги направить тем, кому они нужнее. Благодаря ученикам 29 классов из Якутска, Магана, Хатасс, Оленекского, Олекминского и Чурапчинского районов было собрано 181.550 рублей.

Деньги будут переданы в благотворительный фонд «Харысхал» на организацию осенних дневных площадок для детей с инвалидностью. Часть средств будет передана 10-летнему Максиму Сашинову на лечение и реабилитацию в медицинском центре «Сакура» в Челябинске. Мальчик с ДЦП и гидроцефалией нуждается в продолжении курса реабилитации.

Благотворительная акция проходит по всей стране с 2014 года и с каждым разом к ней присоединяется все больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU