На турнире по мас-рестлингу на ВЭФ-2019 примут участие представители 16 стран

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-30T09:24:15+03:00

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Спортивная программа Восточно-экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября, включает в себя более десяти различных мероприятий. Среди них — ставший традиционным международный турнир по мас-рестлингу на кубок компании «Колмар». В состязаниях примут участие атлеты из 16 стран.

В рамках ВЭФ также пройдут соревнования по футболу, сумо, хоккею, шашкам, го и многим другим видам. Кроме того, в этом году состоятся первые Дальневосточные спортивные игры, в которых будут соревноваться участники деловой и культурной программы из 11 регионов. Профессиональные спортсмены к состязаниям не допускаются.

ИСТОЧНИК KP.RU