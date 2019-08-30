В Мегино-Кангаласском районе строятся 3 новых котельных

СЕГОДНЯ 04:55 2019-08-30T04:55:18+03:00

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В Мегино-Кангаласском районе по инвестиционной программе строятся 3 новых котельных. На сегодня готовность местного филиала ГУП «ЖКХ» к отопительному сезону – свыше 90%.

В межотопительный период работники заменили насосное и вспомогательное оборудование теплообъектов. Произведен капремонт магистральных тепловых сетей на всех 32 производственных участках.

Котельную "Центральная" в селе Техтюр реконструируют под твердое топливо. К обновленному теплоисточнику мощностью 5,8 мегаватт планируют подключить 11 частных домов.

Строящаяся в селе Россолода котельная мощностью 4,64 мегаватт оптимизирует имеющийся теплоисточник на жидком топливе. Здесь строительно-монтажные бригады продолжают обустройство фундамента и установку дымовых труб.

Ввод новых тепловых источников запланирован в течение осенне-зимнего периода. До ввода в эксплуатацию новых котельных, существующие в рабочем режиме будут производить тепловую энергию. Тепло потребителям района будет подано согласно графику 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU